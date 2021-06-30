АЭС в России заработали на отечественной операционной системе

Москва, 30 июня. «Росэнергоатом» перевел все атомные электростанции страны на отечественную операционную систему. Нововведения коснулись пяти тыс. новых пользователей.

Новые программы Astra Linux были установлены в главные офисы девяти российских АЭС, в числе которых Балаковская, Белоярская, Ленинградская и другие, сообщают «Известия». Информацию подтвердили представители новой операционной системы.

К концу текущего года Astra Linux будет использоваться еще в нескольких объектах. Более 15 тыс. пользователей перейдут на российскую операционную систему в течение 2021 года.

Ранее совладелец Astra Linux выкупил 70% производителя процессоров «Байкал». Согласно данным, сделка была закрыта в начале июня 2021 года.