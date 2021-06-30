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АЭС в России заработали на отечественной операционной системе

  /   Обновлено: 30 июня 2021 05:30
Общество
АЭС в России заработали на отечественной операционной системе
Global Look Press  /  © Rosatom / via Globallookpress.com

Москва, 30 июня. «Росэнергоатом» перевел все атомные электростанции страны на отечественную операционную систему. Нововведения коснулись пяти тыс. новых пользователей.

Новые программы Astra Linux были установлены в главные офисы девяти российских АЭС, в числе которых Балаковская, Белоярская, Ленинградская и другие, сообщают «Известия». Информацию подтвердили представители новой операционной системы.

К концу текущего года Astra Linux будет использоваться еще в нескольких объектах. Более 15 тыс. пользователей перейдут на российскую операционную систему в течение 2021 года.

Ранее совладелец Astra Linux выкупил 70% производителя процессоров «Байкал». Согласно данным, сделка была закрыта в начале июня 2021 года.

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аэс операционные системы росэнергоатом
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