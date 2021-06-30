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Омские власти готовы потратить почти 4 млн рублей на День города

Общество
Омские власти готовы потратить почти 4 млн рублей на День города
РИА ФАН  /  Кирилл Кричевцов

Омск, 30 июня. Местная мэрия выделит 3,8 млн рублей на празднование Дня города. Мероприятие состоится в Омске 7 августа текущего года.

Аукцион на заключение контракта между администрацией города и организацией, которая возьмет на себя реализацию идеи, состоится ровно через десять дней. Сам праздник предварительно должен пройти 7 августа, однако в случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе День города может быть отменен.

На сцене в центре Омска выступят около 600 певцов, танцоров, артистов цирка и театра. Основной тематикой мероприятия являются «Год науки и технологий в России», «60 лет полету в космос», «200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского».

Ранее журналистка Анна Фрадкина объяснила, как COVID-19 изменил культурную жизнь Петербурга. По мнению телеведущей, онлайн-трансляции позволили донести театр, искусство, музейные выставки, книги жителям отдаленных территорий России. Многие россияне смогли пуститься в цифровое путешествие.

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