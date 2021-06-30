Роспотребнадзор рекомендовал после вакцинации от COVID-19 исключить физнагрузки

Москва, 30 июня. После вакцинации от COVID-19 рекомендуется воздержаться от интенсивных физических нагрузок и посещения сауны. Об этом пишут на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, во избежание негативных последствий прививки ведомство рекомендовало исключить употребление алкоголя. Такие меры обусловлены формированием полноценного иммунитета в организме.

«Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом» – сообщили в Роспотребнадзоре.

Пока вырабатывается иммунитет, специалисты ведомства рекомендовали носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены.

Ранее врач-инфекционист Оксана Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19. По словам специалиста, им является генетическая предрасположенность.