Директор автосалонов Мигаль назвал выгоду от подписки на автомобиль

Москва, 30 июня. Подписка на машину выгодна тем, что авто эксплуатируется только одним водителем, в отличие от каршеринга. Однако она не переходит в собственность арендатора, как при лизинге.

Кроме того, подписчик не тратит деньги на шиномонтаж, оформление страховки и уплату транспортного налога, так как все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты. Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль сравнил затраты на покупку авто и затраты на подписку.

«Например, Hyundai Creta 2021 года выпуска обойдется в среднем 1,64 млн рублей. Если добавить [...] необходимые траты, то общая сумма расходов составит примерно 196 тысяч рублей. Если брать аналогичный автомобиль на год, по подписке придется заплатить около 442,8 тысяч рублей», — проанализировал Мигаль.

Недавно автоэксперты рассказали, какие кроссоверы подорожали больше остальных. В исследовании участвовали Hyundai Creta и Kia Seltos, Skoda Karoq и Chery Tiggo 4.