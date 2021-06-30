Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 06:49
06:48
Происшествия
Три человека пострадали после столкновения «Газели» с автобусом под Ростовом
06:48
Наука
Археологи из Финляндии обнаружили древний посох шамана
06:45
Технологии
Студия Remedy готовит к выходу многопользовательскую игру Condor
06:33
Общество
Грейпфрут включили в список полезных для печени продуктов
06:18
Общество
Новые правила для въезда российских туристов в Грецию вступили в силу
06:12
Общество
Молекула из листьев каштана может обезвреживать стафилококковые бактерии
06:10
Происшествия
Сотрудники МЧС нашли одно тело после опрокидывания лодки в Камчатском крае
06:08
Происшествия
Несовершеннолетний водитель стал жертвой страшного ДТП в Туве
06:00
Общество
Психотерапевт назвала болезни, которые можно вылечить верой
05:49
Общество
Глава Роскосмоса Рогозин прокомментировал пуск ракеты «Союз-2.1а» с Байконура
Все новости

Директор автосалонов Мигаль назвал выгоду от подписки на автомобиль

  /   Обновлено: 30 июня 2021 05:20
475
Общество
Директор автосалонов Мигаль назвал выгоду от подписки на автомобиль
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 30 июня. Подписка на машину выгодна тем, что авто эксплуатируется только одним водителем, в отличие от каршеринга. Однако она не переходит в собственность арендатора, как при лизинге.

Кроме того, подписчик не тратит деньги на шиномонтаж, оформление страховки и уплату транспортного налога, так как все это уже включено в стоимость ежемесячной оплаты. Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль сравнил затраты на покупку авто и затраты на подписку.

«Например, Hyundai Creta 2021 года выпуска обойдется в среднем 1,64 млн рублей. Если добавить [...] необходимые траты, то общая сумма расходов составит примерно 196 тысяч рублей. Если брать аналогичный автомобиль на год, по подписке придется заплатить около 442,8 тысяч рублей», — проанализировал Мигаль.

Недавно автоэксперты рассказали, какие кроссоверы подорожали больше остальных. В исследовании участвовали Hyundai Creta и Kia Seltos, Skoda Karoq и Chery Tiggo 4.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Директор автосалонов Мигаль назвал выгоду от подписки на автомобиль
лизинг подписка автоэксперт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru