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Шевченко: украинские футболисты выполнили установку на матч с Швецией

Евро 2020
Шевченко: украинские футболисты выполнили установку на матч с Швецией
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev via www.imago-im

Глазго, 30 июня. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отреагировал на победу своей команды над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.

Специалист рассказал, что обе команды играли на равных и боролись до конца. По его словам, украинские футболисты готовы принимать нестандартные решения на поле и работать согласно поставленному плану, передает RT.

«Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол», — сказал Шевченко.

Украина обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Победный гол подопечные Андрея Шевченко забили на последней минуте второго тайма дополнительного времени.

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Все новости / Евро 2020 / Шевченко: украинские футболисты выполнили установку на матч с Швецией
Андрей Шевченко сборная украины евро 2020
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