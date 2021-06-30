Шевченко: украинские футболисты выполнили установку на матч с Швецией

Глазго, 30 июня. Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отреагировал на победу своей команды над Швецией в матче 1/8 финала Евро-2020.

Специалист рассказал, что обе команды играли на равных и боролись до конца. По его словам, украинские футболисты готовы принимать нестандартные решения на поле и работать согласно поставленному плану, передает RT.

«Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол», — сказал Шевченко.

Украина обыграла Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 со счетом 2:1. Победный гол подопечные Андрея Шевченко забили на последней минуте второго тайма дополнительного времени.