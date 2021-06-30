Шесть школ планируется построить в Новосибирске до конца 2022 года

Новосибирск, 30 июня. Школы планируется возвести в Новосибирске по модели ГЧП с участием госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Общая стоимость проекта составит 7 миллиардов рублей.

Вместимость образовательных учреждений составит 5,7 тысячи мест. Сдать объекты в эксплуатацию необходимо до 31 декабря 2022 года, заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в беседе с ТАСС.

Региональные власти уже получили частные предложения для заключения концессионных соглашений по строительству объектов. Сейчас все из них находятся на рассмотрении министерства, продолжается обсуждение финансово-экономических условий проекта.

Две школы планируется открыть в Октябрьском районе, еще две разместят в Ленинском районе. Оставшиеся две школы появятся в Кировском районе областной столицы.

На Камчатке стартовали строительные работы по возведению учебно-тренировочного комплекса для водолазов Тихоокеанского флота ВМФ России. Общая площадь здания тренировочного комплекса составит свыше трех тысяч квадратных метров.