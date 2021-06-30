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Губернатор Приморья предложил построить в Уссурийске современный зоопарк

Общество
Губернатор Приморья предложил построить в Уссурийске современный зоопарк
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Уссурийск, 30 июня. Современный зоопарк может появиться в Уссурийске. С такой инициативой выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Вопрос строительства зоопарка губернатор обсудил с руководством города, местными жителями и зоозащитниками. Разговор состоялся во время рабочей поездки Кожемяко в муниципалитет 29 июня.

«Зоопарк нужен, об этом говорят жители, согласны и общественники. Однако для этого нужна удобная территория, современное оборудование. В ближайшее время разработают эскизный проект, администрация Уссурийска подберет оптимальный земельный участок для размещения объекта», — подчеркнул губернатор.

Строительство может быть начато уже в следующем году. Новый зоопарк должен стать украшением Уссурийска, добавил Кожемяко.

Губернатор Приморья ранее призвал сделать Владивосток ярким и привлекательным в вечернее время. С соответствующим предложением он обратился к молодым архитекторам.

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приморье зоопарк кожемяко уссурийск
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