Корабли ТОФ отразили воздушное нападение условного врага в Тихом океане

Москва, 30 июня. Отряд кораблей ТОФ провел учение в Тихом океане. Экипажи отражали воздушное нападение условного врага ракетной и артиллерийской стрельбами, сообщили в пресс-службе флота.

Тихоокеанский флот в составе флагмана ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» отработали боевые действия в океане. Цель учений заключалась в проверке надежности работы оружия в условиях жаркого климата.

Крейсер «Варяг» применял зенитно-ракетные комплексы самообороны «Оса» для уничтожения воздушных целей. Стрельба велась из установок АК-130, А-190 и АК-630. Экипаж кораблей установил радиоэлектронные помехи и произвели артиллерийские выстрелы по морской мишени.

Моряки Тихоокеанского флота приняли участие в соревнованиях «Русская верста». Второй этап проходил во Владивостоке. Свыше 60 бойцов состязались в плавании на открытой воде, передает пресс-служба Минобороны России.