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Тела троих пропавших на реке детей найдены спасателями в Приморье

  /   Обновлено: 30 июня 2021 05:11
Происшествия
Тела троих пропавших на реке детей найдены спасателями в Приморье
pxhere.com

Лесозаводск, 30 июня. Спасатели нашли тела еще двух детей, которые пропали на реке Уссури в Приморье в минувший понедельник. Всего пропавшими считались три мальчика восьми, девяти и 12 лет.

Трагедия произошла утром 28 июня в городе Лесозаводск. Дети на велосипедах приехали к реке Уссури, а уже вечером их вещи нашли на берегу. Спасатели начали поиски несовершеннолетних, было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тело первого мальчика без признаков насильственной смерти нашли в воде. Предварительно установлено, что ребенок утонул. Все мальчики приходились друг другу родными и двоюродными братьями. Место, где пропали несовершеннолетние, не было предназначено для купания.

Утром в 08:25 по местному времени (01:25 по Москве) спасатели обнаружили тело второго мальчика. Оно находилось на поверхности воды в семи километрах от места, где лежали вещи детей. Чуть позднее было найдено тело третьего ребенка, в настоящее время поиски прекращены, уточнили в краевом учреждении Приморья по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

В полицию обратилась мать двух мальчиков, которая не смогла дозвониться до своих сыновей и племянника. На берегу она нашла вещи и велосипеды детей.

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приморье спасатели лесозаводск
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