Киев, 30 июня. Украина может пойти по пути Югославии и разделиться на четыре части. Такую судьбу стране предсказал бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

Экс-парламентарий выразил мнение, что Польша, Венгрия и Румыния преследуют свои цели при вложении финансов в сопредельные украинские территории и выдавая гражданам страны паспорта. Нынешняя ситуация предполагает дальнейшие территориальные потери для Киева, отметил Мураев.

«Мы нежизнеспособны экономически, мы не в состоянии себя содержать, мы не имеем будущей перспективы, мы живем в кредит», — заявил бывший депутат.

Еще одна проблема Украины имеет экологический характер. Страна может превратиться в пустыню, интенсивная вырубка лесов на ее территории будет продолжаться теми же темпами, что и сейчас.