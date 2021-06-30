Венгерская сирень расцвела на территории Ноябрьска

Ноябрьск, 30 июня. Власти Ноябрьска изменили концепцию озеленения города. Теперь посетителей парков радует своей красотой распустившаяся венгерская сирень.

Такое заявление сделал глава города Алексей Романов. По его словам, в прошлом году к высадке было подготовлено около 500 кустов различного вида растений, передает «Север-пресс».

Подобные изменения проводились в рамках эксперимента в ландшафтном дизайне города. Кроме этого, ожидается более тысячи новых декоративных деревьев и кустарников. Также власти планируют заменить металлические ограждения вдоль проезжей части на живую изгородь.

Недавно крымские эксперты начали сокрушаться из-за неправильного и бесцельного озеленения Симферополя. Специалисты считают, что застройка города может повлиять на его экосистему.