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Венгерская сирень расцвела на территории Ноябрьска

  /   Обновлено: 30 июня 2021 05:03
Общество
Венгерская сирень расцвела на территории Ноябрьска
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Ноябрьск, 30 июня. Власти Ноябрьска изменили концепцию озеленения города. Теперь посетителей парков радует своей красотой распустившаяся венгерская сирень.

Такое заявление сделал глава города Алексей Романов. По его словам, в прошлом году к высадке было подготовлено около 500 кустов различного вида растений, передает «Север-пресс».

Подобные изменения проводились в рамках эксперимента в ландшафтном дизайне города. Кроме этого, ожидается более тысячи новых декоративных деревьев и кустарников. Также власти планируют заменить металлические ограждения вдоль проезжей части на живую изгородь.

Недавно крымские эксперты начали сокрушаться из-за неправильного и бесцельного озеленения Симферополя. Специалисты считают, что застройка города может повлиять на его экосистему.

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