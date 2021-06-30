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Сотрудники МЧС России за сутки ликвидировали 90 лесных пожаров

Происшествия
Сотрудники МЧС России за сутки ликвидировали 90 лесных пожаров
Пресс-служба Сената Аргентины

Москва, 30 июня. Российские службы ликвидировали за сутки 90 лесных пожаров на площади более 16 тыс. гектаров, сообщили представители Авиалесоохраны.

Около 300 лесных возгораний было обнаружено на территории России к полуночи 30 июня, сообщает RT. Сотрудники МЧС активно тушили пожары общей площадью в почти 200 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что СК возбудил дело по факту гибели отца и дочери при пожаре в Челнах. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия и потушили огонь. На пепелище были обнаружены тела 37-летнего мужчины и 11-летней школьницы.

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