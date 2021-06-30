Финский фанат рассказал о соблюдении коронавирусных мер в Петербурге

Хельсинки, 30 июня. Любитель футбола, который побывал в Санкт-Петербурге на матче группового этапа Евро-2020 между Россией и Финляндией, рассказал о соблюдении коронавирусных мер в городе.

Финский болельщик дал интервью авторитетному спортивному изданию Ilta-Sanomat. Он признался, что все проходило в Петербурге на высшем уровне. По прилете в Пулково у всех пассажиров взяли экспресс-тесты на наличие коронавируса. Люди, пришедшие на арену «Санкт-Петербург», строго соблюдали регламент УЕФА и находились в средствах индивидуальной защиты.

«Организаторы сразу же вмешивались, если кто-то снимал маску. Более серьезные нарушения на стадионе вряд ли были», — сообщил мужчина.

Один из захватывающих матчей на Евро-2020 завершился несколько часов назад. Сборная Украины обыграла Швецию и вышла в 1/4 финала, передает RT. Матч проходил на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии.