Американские ученые объяснили влияние ультрафиолета на коронавирус

Вашингтон, 30 июня. Ультрафиолетовое излучение от Солнца способно практически полностью вывести из строя новый штамм коронавируса всего за пять минут. Об этом сообщили исследователи из США.

Результаты исследований показали, что ультрафиолет способен эффективно защищать клетки организма от инфицирования. Научная работа была проведена группой биологов под руководством профессора Университета штата Аризона Георга Вондрака.

Они использовали два патогена коронавируса SARS-CoV-2 и HCoV-NL63. Последний вызывает бронхит и другие инфекции верхних дыхательных путей. Культуры обоих были облучены ультрафиолетом, после чего фиксировалось изменение жизнеспособности их частиц.

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