Жителям России дали советы по подготовке к вакцинации от коронавируса

Москва, 30 июня. Реакция организма на вакцину может быть любой. На какие общие моменты стоит обратить внимание, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.

Большинство людей легко переносят вакцинацию от коронавируса, но если случаи, когда поднимается температура, ломит тело и болит место укола. Предположить реакцию организма на вторую дозу можно после первой, передает радио Sputnik.

Делать прививку рекомендуется в пятницу или не очень напряженный день, чтобы, в случае побочных эффектов, была возможность отдохнуть. Заранее принимать средства против аллергии не стоит. При плохом самочувствии можно выпить жаропонижающее, посоветовала терапевт Кашубина.

Российские врачи подготовили специальную памятку для вакцинации пожилых людей. Таким пациентам подойдет любой из зарегистрированных в РФ препаратов, а хронические заболевания не будут являться противопоказаниями.