Психологическая манипуляция может помочь избежать конфликта на отдыхе

Москва, 30 июня. Использование психологических уловок может спасти от конфликта во время отдыха. Об этом сообщила социальный психолог Ирина Баржак.

Люди чаще всего идут на острый способ разрешения противоречий во время отдыха из-за воздействия жары и алкоголя. Прежде всего, для избегания конфликтных ситуаций стоит соблюдать внимательность и уважение по отношению к окружающим людям, передает радио Sputnik. Если такой способ решения проблемы не помог, то нужно приступить к манипуляциям, избегая слова "успокойся".

«…Надо предложить вместе найти выход из сложившейся ситуации. В тот момент, когда вы предлагаете человеку что-то обсудить и решить вместе, он перестает спорить. Не будет же он спорить сам с собой. Такой прием поможет снизить градус конфликта», — объяснила Баржак.

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