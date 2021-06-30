Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области

Саратов, 30 июня. Мощный ураган пришел в Саратовскую область и снес несколько кровлей с крыш жилых домов. Жители остались без электроэнергии и газа.

Губернатор области Валерий Радаев лично попросил глав муниципальных районов встретиться с жителями, которые пострадали в ходе природной стихии и оказать им оперативную помощь. В ходе разбушевавшейся стихии никто не погиб, добавил глава Саратовской области.

Ранее стало известно, что шторм «Энрике» может привести к сильным наводнениям в Мексике. Высота волн на некоторых участках побережья достигает пяти метров.