Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 05:15
05:15
Общество
Шесть школ планируется построить в Новосибирске до конца 2022 года
05:14
Общество
Губернатор Приморья предложил построить в Уссурийске современный зоопарк
05:12
Армия
Корабли ТОФ отразили воздушное нападение условного врага в Тихом океане
05:11
Происшествия
Тела троих пропавших на реке детей найдены спасателями в Приморье
05:11
Политика
Бывший депутат Рады Мураев рассказал о будущем Украины
05:03
Общество
Венгерская сирень расцвела на территории Ноябрьска
05:00
Происшествия
Следователи заинтересовались крымским живодером после резонансного видео в Сети
04:46
Происшествия
Сотрудники МЧС России за сутки ликвидировали 90 лесных пожаров
04:42
Евро 2020
Финский фанат рассказал о соблюдении коронавирусных мер в Петербурге
04:38
Общество
Американские ученые объяснили влияние ультрафиолета на коронавирус
Все новости

Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области

Происшествия
Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области
www.gov.spb.ru  /  Пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга

Саратов, 30 июня. Мощный ураган пришел в Саратовскую область и снес несколько кровлей с крыш жилых домов. Жители остались без электроэнергии и газа.

Губернатор области Валерий Радаев лично попросил глав муниципальных районов встретиться с жителями, которые пострадали в ходе природной стихии и оказать им оперативную помощь. В ходе разбушевавшейся стихии никто не погиб, добавил глава Саратовской области.

Ранее стало известно, что шторм «Энрике» может привести к сильным наводнениям в Мексике. Высота волн на некоторых участках побережья достигает пяти метров.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мощный ураган пришел на территорию Саратовской области
шторм ураган саратовская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru