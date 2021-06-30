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IT-эксперт Щельцин перечислил способы сокращения издержек на мобильную связь

Общество
IT-эксперт Щельцин перечислил способы сокращения издержек на мобильную связь
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 30 июня. Операторы сотовых служб часто ищут новые формы заработка из-за государственных требований повышения качества связи, сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

По этой причине пользователям нужно следить за своими издержками на сотовую связь. Прежде всего, необходимо периодически пересматривать свой тариф. Кроме этого, раз в год стоит общаться со своим оператором и анализировать свои затраты, передает агентство «Прайм».

«Возможно, под ваше потребление есть более оптимальные тарифы. К тому же старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера», — объяснил специалист.

Недавно стало известно, что российские операторы перестали повышать цены на сотовую связь. Согласно данным Росстата, с января по апрель 2020 года средние расходы одного человека на сотовую связь составили 370,6 рубля в месяц.

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тариф связь экономия
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