Байден планирует модернизировать американские трубопроводы

Вашингтон, 30 июня. Президент США Джо Байден намерен выделить субсидии чтобы «привести в порядок» старые газопроводы. Об этом политик заявил, представляя в Висконсине план модернизации инфраструктуры.

Согласно плану, Правительство США выделит на восстановление и модернизацию инфраструктуры страны 1,2 трлн долларов. Вместе с этим Байден будет продолжать добиваться принятия так называемого примирительного плана, включающего меры по поддержке семей. Он также отметил важность повсеместного доступа к высокоскоростному интернету.

«Протяженность наших трубопроводов составляет тысячи миль, подавляющее большинство трубопроводов старше 60 лет, а некоторые и 80 лет, многие протекают», — отметил Байден.

Ранее президент Байден дал обещание не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Как пишет газета «Взгляд», лидер приказал наносить авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии, которые, по мнению США, нападали на американских военных.