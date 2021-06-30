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Центр Салехарда к осени оснастят сквером для катания на самокатах и велосипедах

Общество
Центр Салехарда к осени оснастят сквером для катания на самокатах и велосипедах
pixabay.com

Салехард, 30 июня. Территория около здания «Сияние Севера» в центре Салехарда к осени дополнится новым сквером для катания на самокатах и велосипедах. Об этом заявил мэр Алексей Титовский в соцсети.

Нововведения пройдут в рамках программы «Комфортная городская среда». По предпочтениям граждан, в районе здания не только возведут сквер для активного отдыха, но также и облагородят фасад здания.

«С учетом ваших пожеланий мы скорректировали дизайн-проект – добавили пространство для прогулок и катания на велосипедах, самокатах», — передает «Север-пресс» слова Титовского.

Работы по строительству и ремонту планируется закончить осенью. Как пообещал сам градоначальник, жители смогут насладиться отличным местом для отдыха в самом центре Салехарда.

Также недавно на Ямале стали функционировать круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса. Как объяснила одна из местных жительниц, такое решение было принято для удобства прохождения процедуры.

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ямал салехард комфортная городская среда алексей титовский
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