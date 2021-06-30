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Военнослужащие ЦВО провели боевые учения под Новосибирском

Армия
Военнослужащие ЦВО провели боевые учения под Новосибирском
Global Look Press  /  Philipp Schulze/dpa

Новосибирск, 30 июня. Бойцы специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) провели учения под Новосибирском, в ходе которых отрепетировали уничтожение потенциального противника.

Сценарий операции подразумевал нахождение подразделением РЭБ вражеской радиостанции на территории полевого командного пункта. После получения координат узла врага были привлечены коммуникационные оборудования специального назначения. Военнослужащие выполнили задания по разведке с помощью различных приборов наблюдения, сообщают «Известия». Группы специального назначения после прохождения всех этапов приступили к разгрому условного противника и захвату секретных документов. Результаты учений были признаны успешными.

Недавно истребители российской армии начали слежение за эсминцем USS Ross в Черном море. Американский корабль, после того обнаружения недалеко от себя российских истребителей, резко изменил курс и ушел в сторону.

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