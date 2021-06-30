Роскосмос хочет построить орбитальный узел связи с Луной и дальним космосом

Москва, 30 июня. Специалисты Роскосмоса намерены разработать спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, которая будет работать на околоземной орбите.

Научно-техническое обоснование принципов строительства, проектного вида, технических характеристик будущего узла связи уже разработано и опубликовано на портале госзакупок. Система связи получило рабочее название «Луч».

Главной задачей узла является обеспечение телекоммуникационного обслуживания объектов космических миссий на Луне и в дальнем космосе. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ранее Роскосмос обнародовал рассекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11» в годовщину гибели космонавтов. С момента смерти летчиков прошло 50 лет.