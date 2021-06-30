Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 05:15
05:15
Общество
Шесть школ планируется построить в Новосибирске до конца 2022 года
05:14
Общество
Губернатор Приморья предложил построить в Уссурийске современный зоопарк
05:12
Армия
Корабли ТОФ отразили воздушное нападение условного врага в Тихом океане
05:11
Происшествия
Тела троих пропавших на реке детей найдены спасателями в Приморье
05:11
Политика
Бывший депутат Рады Мураев рассказал о будущем Украины
05:03
Общество
Венгерская сирень расцвела на территории Ноябрьска
05:00
Происшествия
Следователи заинтересовались крымским живодером после резонансного видео в Сети
04:46
Происшествия
Сотрудники МЧС России за сутки ликвидировали 90 лесных пожаров
04:42
Евро 2020
Финский фанат рассказал о соблюдении коронавирусных мер в Петербурге
04:38
Общество
Американские ученые объяснили влияние ультрафиолета на коронавирус
Все новости

Роскосмос хочет построить орбитальный узел связи с Луной и дальним космосом

Наука
Роскосмос хочет построить орбитальный узел связи с Луной и дальним космосом
globallookpress.com  /  roscosmos

Москва, 30 июня. Специалисты Роскосмоса намерены разработать спутниковую систему связи с Луной и дальним космосом, которая будет работать на околоземной орбите.

Научно-техническое обоснование принципов строительства, проектного вида, технических характеристик будущего узла связи уже разработано и опубликовано на портале госзакупок. Система связи получило рабочее название «Луч».

Главной задачей узла является обеспечение телекоммуникационного обслуживания объектов космических миссий на Луне и в дальнем космосе. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ранее Роскосмос обнародовал рассекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11» в годовщину гибели космонавтов. С момента смерти летчиков прошло 50 лет.

Вернуться назад

Все новости / Наука / Роскосмос хочет построить орбитальный узел связи с Луной и дальним космосом
роскосмос проект луч
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru