Счетная палата Украины считает состояние Днепра катастрофическим

Киев, 30 июня. Экологическое состояние Днепра можно оценить, как катастрофическое. Об этом сообщает официальный сайт счетной палаты Украины.

Результаты аудита указали на 161 источник загрязнения реки, что может сильно угрожать здоровью украинского народа и привести к глобальной экологической катастрофе. Качество воды продолжает значительно ухудшаться.

Также были выявлены превышения концентрации синтетических веществ, химикатов, тяжелых металлов, ртути и цинка над допустимыми уровнями. Рыба в связи с такими изменениями вымирает, а Днепр быстро мелеет, подытожили представители счетной палаты Украины.

Ранее украинцев предупредили о растущей нехватке питьевой воды. Страна переходит в зону сверхвысоких температур, усугубляется проблема с водными ресурсами. При этом Украина часто насмешливо отзывается по поводу водной ситуации в Крыму. Некоторое время назад один из представителей властной верхушки даже позволил себе циничные высказывания в отношении людей, которые пострадали от наводнения в Ялте, передает RT.