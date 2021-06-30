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Российский хоккеист Капризов объявлен лучшим новичком НХЛ в этом сезоне

  /   Обновлено: 30 июня 2021 03:37
Спорт
Российский хоккеист Капризов объявлен лучшим новичком НХЛ в этом сезоне
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Вашингтон, 30 июня. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов получил приз «Колдер Трофи», который ежегодно вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В списке главных претендентов на эту награду числились голкипер «Каролины» Алекс Неделькович и нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Капризов в дебютном сезоне регулярного чемпионата забросил 27 голов. Он набрал больше всего очков среди новичков лиги. Также российский хоккеист стал лидером по голам в большинстве и по количеству сделанных бросков по воротам соперника.

Ранее появилась информация, что Капризов может вернуться в московский ЦСКА. Клуб заинтересован в услугах игрока для участия в Олимпийских играх 2022 года.

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