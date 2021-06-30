Людей с болезнями ЖКТ призвали отказаться от воды с лимоном натощак

Москва, 30 июня. Пить воду с лимоном натощак не рекомендуется из-за негативных последствий для слизистой ЖКТ. Об этом рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Оптимальная концентрация лимонного сока в воде составляет от нескольких капель до столовой ложки на 250 мл. Если его больше, то может пойти разрушение зубной эмали. Такой напиток не даст зарасти эрозийным и язвенным поражениям слизистой ЖКТ, передает РИА Новости.

«Он [лимонный сок — Прим. ФАН] усугубляет симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: происходит заброс содержимого желудка в пищевод, тошнота, изжога», — отметил Исанбаев.

Людям с избытком железа тоже не стоит злоупотреблять напитком. В больших количествах витамин С, содержащийся в цитрусовых, может поразить печень, предупредил специалист по снижению веса.

Вода с лимоном подойдет в качестве напитка во время физических нагрузок. Лучшим вариантом будет некипяченая жидкость, так как она будет лучше всасываться в кишечник, утверждает спортивный диетолог Зинаида Руденко.