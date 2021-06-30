Директор «Сколково» озвучила сроки для проведения ревакцинации от коронавируса

Москва, 30 июня. Ревакцинацию от COVID-19 рекомендуется проводить раз в шесть месяцев. Об этом сообщила директор Центра развития здравоохранения бизнес-школы «Сколково» Марина Велданова.

По словам специалистки, именно спустя полгода у пациента антитела к существенно понижаются. Поэтому необходимо пройти повторный этап вакцинации для лучшей защиты организма.

«Риск «дополнительной» нагрузки на организм даже теоретически маловероятен», — отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

Чаще всего представители Минздрава советуют проводить повторную вакцинацию российским препаратом «Спутником Лайт». При ревакцинации следует брать во внимание не только уровень антител, но и сложившуюся эпидемиологическую картину.