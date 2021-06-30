Пекин, 30 июня. Саммит в Женеве ненадолго создал иллюзию улучшения взаимоотношений России и США, но вскоре Вашингтон ударил Москву ножом в спину. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Американский лидер Джо Байден на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным неоднократно говорил об улучшении отношений двух государств. По окончании переговоров Белый дом снова принял ряд антироссийских санкций, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.

«Причина, по которой Байден во время саммита с Путиным сделал вид, будто хочет «улучшить отношения» с Россией, заключается только в том, что Соединенные Штаты изменили свою стратегию по распространению американской гегемонии», — уверены китайские аналитики.

Байден намеревался сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, притупив пристальное внимание России. Американскому лидеру не удалось «скрыть от глаз Путина свои маленькие уловки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал один из итогов саммита в Женеве. Он связан со сферой контроля над вооружениями.