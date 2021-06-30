Представитель актера Гулбиса рассказала об обстоятельствах его смерти

Кострома, 30 июня. Официальный представитель актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла подробности смерти молодого человека.

Звезда сериала «Полицейский с рублевки» скончался в возрасте 32 лет. По предварительным данным, у Гулбиса на фоне обострения хронического панкреатита произошла острая почечная недостаточность.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — сообщила Гольцман.

Ростислав Гулбис родился в 1989 году. Известность к актеру пришла благодаря ролям в сериалах «Полицейский с рублевки», «Нагиев на карантине» и «Чернобыль: Зона отчуждения».

Гулбиса срочно госпитализировали в одну из больниц Костромы 29 июня. Однако врачи не смогли спать жизнь актера.