Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 03:48
03:39
Общество
Китай получил сертификат от ВОЗ в связи с победой над малярией
03:37
Спорт
Российский хоккеист Капризов объявлен лучшим новичком НХЛ в этом сезоне
03:33
Общество
Людей с болезнями ЖКТ призвали отказаться от воды с лимоном натощак
03:20
Общество
Директор «Сколково» озвучила сроки для проведения ревакцинации от коронавируса
03:06
Политика
Китайские аналитики Sohu раскрыли замысле Байдена на саммите в Женеве
03:05
Общество
Представитель актера Гулбиса рассказала об обстоятельствах его смерти
03:00
Общество
Как голодать правильно для оздоровления: несколько советов от известного диетолога
02:59
Общество
Инфекционист Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19
02:57
Общество
Дикий медведь вышел к сочинским гостиницам и напугал отдыхающих
02:52
Технологии
«Прогресс МС-17» совершил запуск к МКС с космодрома Байконур
Все новости

Представитель актера Гулбиса рассказала об обстоятельствах его смерти

Общество
Представитель актера Гулбиса рассказала об обстоятельствах его смерти
Prt Scr youtube.com  /  Радио 1

Кострома, 30 июня. Официальный представитель актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман раскрыла подробности смерти молодого человека.

Звезда сериала «Полицейский с рублевки» скончался в возрасте 32 лет. По предварительным данным, у Гулбиса на фоне обострения хронического панкреатита произошла острая почечная недостаточность.

«Обострение панкреатита привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — сообщила Гольцман.

Ростислав Гулбис родился в 1989 году. Известность к актеру пришла благодаря ролям в сериалах «Полицейский с рублевки», «Нагиев на карантине» и «Чернобыль: Зона отчуждения».

Гулбиса срочно госпитализировали в одну из больниц Костромы 29 июня. Однако врачи не смогли спать жизнь актера.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Представитель актера Гулбиса рассказала об обстоятельствах его смерти
актер полицейский с рублевки ростислав гулбис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru