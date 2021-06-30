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Инфекционист Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19

  /   Обновлено: 30 июня 2021 02:59
Общество
Инфекционист Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство COVID-19
pixabay.com/PD

Санкт-Петербург, 30 июня. Главным смертельным свойством COVID-19 является генетическая предрасположенность к протеканию вируса в организме. Об этом заявила врач-инфекционист Оксана Станевич.

Некоторые больные точно имеют генетическую предрасположенность к различным формам течения коронавирусной инфекции. В том числе — к критической, заявила врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Станевич.

«Никакие средства, никакие терапевтические подходы к лечению не оказывают на них никакого влияния. Причем никаких объективных видимых предпосылок к тяжелым исходам у некоторых людей просто нет», – отметила специалист.

Ранее Минздрав России уточнил болезни, при которых стоит воздержаться от вакцинации, против коронавирусной инфекции. Переболевшим COVID-19 или ранее привитым от вируса некоторое время противопоказано вводить препарат, передает «Взгляд».

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вирус COVID-19 оксана станевич
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