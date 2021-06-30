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Дикий медведь вышел к сочинским гостиницам и напугал отдыхающих

Общество
Дикий медведь вышел к сочинским гостиницам и напугал отдыхающих
pixabay.com

Сочи, 30 июня. Жители Сочи заметили огромного дикого медведя, который шел в сторону гостиниц. Зверь, по словам очевидцев, появился со стороны очистных сооружений.

Инцидент произошел на днях в Лазаревском районе. О появлении косолапого хищника сообщила женщина-очевидец сотрудникам правоохранительных органов. Медведя удалось отогнать работникам местного лесничества, передает РЕН ТВ.

Медведя заметили рядом с жилыми домами на Кишиневской улице и в Адлерском районе. Местные жители до сих пор не могут понять, откуда пришел лесной житель, сообщает телеканал.

Косолапые хищники нередко попадают в видеокамеры очевидцев. Житель Сахалина стал свидетелем, как молодой медведь вышел на оживленную трассу и перебежал дорогу. Мужчина заснял происходящее на свой гаджет. Водителям посоветовали быть осторожными на дорогах.

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