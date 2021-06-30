ЗРК «Тор-М2» стал защищать важнейшие инфраструктурные объекты

Москва, 30 июня. Комплекс противовоздушной обороны «Тор-М2» теперь выполняет функции по защите важнейших инфраструктурных объектов, тогда как ранее лишь обеспечивал прикрытие войск.

Тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны теперь будет обеспечивать защиту важнейших объектов инфраструктуры, в числе которых атомные электростанции, промышленные предприятия, школы, больницы, склады топлива, мосты, путепроводы. Об этом «Известиям» сообщили информаторы в оборонном ведомстве.

Комплексы станут использовать совместно с дальнобойными системами С-400 и «Панцирь-С». «Тор-М2» был создан для отражения массированных атак авиации противника и ударов высокоточного оружия.

Ранее Южная Корея заявила о намерении создать масштабную систему ПВО. Такая инициатива обусловлена защитой инфраструктуры от возможного ракетного удара со стороны КНДР.