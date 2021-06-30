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Технологии
«Прогресс МС-17» совершил запуск к МКС с космодрома Байконур
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«Прогресс МС-17» совершил запуск к МКС с космодрома Байконур

Технологии
«Прогресс МС-17» совершил запуск к МКС с космодрома Байконур
energia.ru  /  Пресс-Центр РКК Энергия

Байконур, 30 июня. Грузовой корабль «Прогресс МС-17» доставит космонавтам на Международной космической станции (МКС) оборудование, топливо и вещи первой необходимости.

Этот пуск стал десятым для российских космических ракет в 2021 году. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что всего до конца текущего года планируется осуществить 29 пусков.

Ранее Госкомиссия проверила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17». Инспекция была успешно пройдена, а ракета допущена к заправке топливом.

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мкс байконур mc 17
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