«Прогресс МС-17» совершил запуск к МКС с космодрома Байконур

Байконур, 30 июня. Грузовой корабль «Прогресс МС-17» доставит космонавтам на Международной космической станции (МКС) оборудование, топливо и вещи первой необходимости.

Этот пуск стал десятым для российских космических ракет в 2021 году. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что всего до конца текущего года планируется осуществить 29 пусков.

Ранее Госкомиссия проверила готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-17». Инспекция была успешно пройдена, а ракета допущена к заправке топливом.