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Forbes: Россия отправляет НАТО зловещий сигнал в Средиземноморье

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Армия
Forbes: Россия отправляет НАТО зловещий сигнал в Средиземноморье
wikipedia.org  /  US Air Force / Public Domain

Вашингтон, 30 июня. Российская армия продолжает наращивать свой военный потенциал в территориальных водах Средиземноморья, что может стать определенным сигналом для НАТО, считает Forbes.

Недавно два российских самолета-перехватчика МиГ-31К прибыли на авиабазу Хмеймим в Сирии. Такой шаг со стороны Москвы заставил многих аналитиков на Западе гадать, что это может означать и какими последствиями обернется данное действие для НАТО, сообщает «ПолитРоссия».

Военный обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс напомнил своим читателям о боевой группе кораблей Североатлантического альянса, которые расположились в Средиземном море во главе с британским авианосцем Queen Elizabeth. Такие маневры дали возможность войскам НАТО «отрепетировать усиление южного фланга», считает Экс. Россия, в свою очередь, ответила на это.

«МиГ-31K их гиперзвуковыми ракетами представляют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу. И они не одни, — заявил Экс

Недавний инцидент с британским эсминцем Defender вблизи Крыма – «зловещий знак», считает американский журналист. Российская армия готова к более «агрессивным действиям» в адрес авианосца Queen Elizabeth, и, вполне вероятно, что будет имитировать атаки на авианосные группы в ответ на то, что произошло недавно в Черном море.

Недавно в Черном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze 2021, передает RT. В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и пять тыс. военнослужащих. Однако российский политолог Андрей Кошкин уверен, что Россия доминирует в Черном море, несмотря на усилия НАТО.

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нато армия россии военные учения средиземноморье
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