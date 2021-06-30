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Автор Daily Mail раскритиковал действия Великобритании у берегов Крыма

Политика
Автор Daily Mail раскритиковал действия Великобритании у берегов Крыма
Global Look Press  /  Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Лондон, 30 июня. Автора известного британского таблоида Daily Mail Питер Хитченс негативно оценил провокацию со стороны эсминца Defender, который проплывал недалеко от территории Крыма.

Действия Королевского флота в Черном море являются возмутительными. Хитченс в своей колонке привел весомые доводы, почему Великобритания не права в своих манипуляциях. Самым странным, по его мнению, является то, что Лондон ни коим образом не причастен к конфликтам вокруг территории Крымского полуострова.

Главный вопрос – зачем эсминец Defender вообще вошел в Черное море, пройдя рядом с территорией, которая официально считается российской. Хитченс сравнивает Крым с Фолклендскими островами. Ведь местные жители той и другой местности сами выбрали, гражданами чьих государств они хотят быть.

Многие жители Великобритании полностью согласны с мнением Хитченса и не считают Россию своим врагом. Журналисту Daily Mail они, в шутку, предложили пойти в политику, так как от него там будет гораздо больше пользы, чем от нынешних властей Великобритании.

Ранее стало известно, что Россия проведет учения вблизи Кипра. Некоторые эксперты считают, что российские власти, таким образом, ответят Великобритании за инцидент неподалеку от берегов Крыма.

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армия россии daily mail Питер Хитченс армия великобритании
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