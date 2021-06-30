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Китайские пользователи удивились позиции властей ФРГ по вопросу «СП-2»

  /   Обновлено: 30 июня 2021 02:22
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Политика
Китайские пользователи удивились позиции властей ФРГ по вопросу «СП-2»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 30 июня. Читатели китайской газеты «Гуанча» пришли в недоумение после новой позиции депутатов бундестага и властей страны по вопросу строительства трубопровода «Северный поток — 2».

Лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» Армин Лашет заявил о возможной заморозке «Северного потока — 2» при его применении «против Украины». Также вице-канцлер Олаф Шольц отметил, что если Москва станет «угрожать Киеву», то это внесет определенные коррективы в функционирование проекта.

Китайских юзеров удивило подобное «переобувание» высокопоставленных немецких властей, которые еще недавно выступали за развитие проекта. Многие отмечали, что власти ФРГ вставляют палки в свои же колеса, в то время, когда «зима не за горами». Также часть пользователей подчеркивала, что «Запад прыгнул в яму, которую сам же и вырыл».

«Летом говорит жестко, зимой льстит. Суть политики Германии», — считает один из читателей.

Киев отчаянно надеялся, что победа фракции «Зеленых» сможет остановить «Северный поток — 2». Несмотря на это, даже если «у руля» будет эта партия, им не удастся заморозить проект.

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китай фрг зеленые Северный поток — 2
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