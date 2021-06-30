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Некоторым смартфонам Samsung увеличили срок поддержки до пяти лет

Технологии
Некоторым смартфонам Samsung увеличили срок поддержки до пяти лет
Prt Scr youtube.com  /  TechDroider

Сеул, 30 июня. Компания Samsung решила увеличить срок обновления систем безопасности некоторых своих гаджетов до пяти лет.

Это касается устройств для корпоративных клиентов. В список смартфонов попали Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy XCover5 и Galaxy Tab Active 3, отметили в Samsung.

Остальные корпоративные версии будут получать новое программное обеспечение на протяжении четырех лет. Будет ли предоставлена увеличенная поддержка для обычных пользователей,компания пока не сообщила.

Недавно Samsung представил новую платформу для умных часов One UI Watch. Она должна обеспечить бесшовное взаимодействие между устройством и смартфоном на операционной системе Android, отметил производитель.

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