Истребители российской армии следят за эсминцем USS Ross в Черном море

Симферополь, 30 июня. Боевые истребители Армии России пристально следят за действиями американского эсминца USS Ross, который находится недалеко от берегов Крыма.

Американский корабль, после того как увидел недалеко от себя российских истребителей, резко изменил курс и ушел в сторону. Скорость USS Ross заметно снизилась, сообщают СМИ. За маршрутом эсминца внимательно следят военные истребители СУ-30СМ. На данный момент, неизвестно, были ли нарушены границы России со стороны корабля американской армии.

Ранее известный российский юморист Евгений Петросян вспомнил, как предсказал появление эсминца у берегов Крыма. Артист отметил, что после случившегося он сильно нервничал, а также обратил внимание на высокую подготовку российских военных и их профессионализм, благодаря которому конфликт был предотвращен.