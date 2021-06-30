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Российские врачи подготовили памятку о вакцинации пожилых от COVID-19

  /   Обновлено: 30 июня 2021 02:13
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Общество
Российские врачи подготовили памятку о вакцинации пожилых от COVID-19
pixabay.com

Москва, 30 июня. Специалисты Российского геронтологического центра при медуниверситете им. Н. И. Пирогова рассказали о вакцинации пожилых людей от COVID-19.

Врачи подготовили специальную памятку, в которой сказано, какие могут быть противопоказания и как долго может длиться защита от коронавируса.

Для пожилых людей, как отмечено в памятке, подойдет любая зарегистрированная в России вакцина. Хронические заболевания, по их словам, не являются противопоказанием для прививки. Вакцинация не усугубит их течение. Главное, не делать прививку в период обострения.

Прививку от коронавируса пенсионеры, по словам врачей, переносят хорошо. Иногда может повышаться температура и появляться слабость.

Антитела, по данным «Известий», вырабатываются от нескольких недель до нескольких месяцев. Между первой и второй дозой, а также в течение месяца после прохождения полного курса, рекомендуется носить защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.

Вакцинация от коронавируса в России останется добровольной. Об этом рассказал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

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