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Галкину предрекли старость без пенсии

  /   Обновлено: 30 июня 2021 02:13
Шоу-бизнес
Галкину предрекли старость без пенсии
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 30 июня. Юморист Максим Галкин не сможет выйти на заслуженный отдых по возрасту из-за больших запросов его семьи. Об этом заявила эксперт из экономической области Юлия Финогенова.

Артист вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми живет в замке, на содержание которого ежемесячно уходит круглая сумма. Помимо этого Галкин вынужден содержать дочь, сына и жену, которая уже не зарабатывает, как раньше. Выходы Примадонны в свет стали довольно редкими событиями.

Юморист вряд ли сможет себе позволить уйти на заслуженный отдых. Ситуацию не изменят даже пенсионные выплаты, которых определенно не хватит на покрытие колоссальных расходов семьи. Финогенова уверена, что Галкин будет работать еще много лет. Сейчас артист занимается сразу несколькими проектами и одновременно зарабатывает в Сети.

Максим Галкин ранее в своих соцсетях поделился фотографией Аллы Пугачевой. На снимке 72-летняя Примадонна в летнем платье танцует на одной из вечеринок.

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