Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 02:17
02:13
Общество
Российские врачи подготовили памятку о вакцинации пожилых от COVID-19
02:13
Шоу-бизнес
Галкину предрекли старость без пенсии
02:03
Общество
Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару
02:00
Общество
Раньше тут отдыхали только министры, а сегодня любой турист — парк «Парадиз» в Крыму
01:56
Происшествия
Спасатели помогают жителям подтопленных домов в Новгородской области
01:54
Происшествия
Саперы спасли трех рыбаков в Ленинградской области
01:50
Происшествия
Жертвами сильной жары в Канаде стали более 30 человек
01:50
Евро 2020
УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020
01:45
Шоу-бизнес
Израильская актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз
01:33
Общество
МИД России заявил о затягивании международной регистрации «Спутника V»
Все новости

Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару

Общество
Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару
pixabay.com

Москва, 30 июня. Жаркая погода предполагает изменения в уходе за растениями на дачном участке. Прежде всего в такие климатические условия садоводам нужно притемнить хотя бы часть участка.

Для этого можно приобрести в специализированных магазинах сетку с крупными или мелкими ячейками. Также подойдет марля или старый тюль.

Кроме этого, садоводам нужно отказаться от дождевания в жару. Однако поливать растения таким методом можно в облачную погоду или в тени, но ни в коем случае вечером. Повышенная влажность в прохладную погоду вызывает размножение грибковых инфекций.

Отдых на русской даче стал пределом мечтаний для многих европейцев, рассказал популярный блогер из Нидерландов. По его словам, жители его страны завидуют россиянам, у которых есть свой домик за городом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару
жара растения уход
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru