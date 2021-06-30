Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару

Москва, 30 июня. Жаркая погода предполагает изменения в уходе за растениями на дачном участке. Прежде всего в такие климатические условия садоводам нужно притемнить хотя бы часть участка.

Для этого можно приобрести в специализированных магазинах сетку с крупными или мелкими ячейками. Также подойдет марля или старый тюль.

Кроме этого, садоводам нужно отказаться от дождевания в жару. Однако поливать растения таким методом можно в облачную погоду или в тени, но ни в коем случае вечером. Повышенная влажность в прохладную погоду вызывает размножение грибковых инфекций.

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