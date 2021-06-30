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Спасатели помогают жителям подтопленных домов в Новгородской области

Происшествия
Спасатели помогают жителям подтопленных домов в Новгородской области
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Великий Новгород, 30 июня. Сотрудники МЧС России помогают жителям пострадавших от подтопления домов в Новгородской области. Об этом сообщили в областном Министерстве чрезвычайных ситуаций.

На данный момент известно о подтоплении 37 домов, в которых проживают 138 человек, и 54 приусадебных участков. Также размыто 14 и подтоплено два участка дорог. Суммарно к ликвидации последствий подтопления привлекли 100 спасателей и 42 единицы спецтехники.

После стихийного бедствия уровень воды в реке Явонь поднялся, также произошло подтопление приусадебных участков в Демянском районе. По имеющимся данным, уровень воды в реке составляет 390 сантиметров при критической отметке 305 сантиметров.

Также сотрудники МЧС продолжают работы по восстановлению инфраструктуры в Крыму. Полуостров сильно пострадал в результате обильных дождей и подтоплений.

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мчс великий новгород новгородская область
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