Саперы спасли трех рыбаков в Ленинградской области

Керра, 30 июня. Военнослужащие саперного полка Западного военного округа (ЗВО) спасли жителей поселка Керро в Ленинградской области, лодка которых начала тонуть в озере Ройка.

Пресс-служба военно-административной единицы сообщила, что капитан Алексей Глодев и старший сержант Евгений Батаев направились к месту происшествия и доставили лодку с рыбаками на берег. По словам одного из военнослужащих, потребовалось не более пяти минут, чтобы добраться до терпящих бедствие людей.

«Спасательная операция прошла успешно. Спасенные рыбаки от госпитализации и осмотра медицинскими специалистами отказались», — рассказал Глодев.

Ранее сотрудники военной автоинспекции ЗВО провели учения в Воронежской области. Во время маневров был отработан план действий при получении сигнала «Боевая тревога».