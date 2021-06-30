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Саперы спасли трех рыбаков в Ленинградской области

Происшествия
Саперы спасли трех рыбаков в Ленинградской области
hurriyet.com

Керра, 30 июня. Военнослужащие саперного полка Западного военного округа (ЗВО) спасли жителей поселка Керро в Ленинградской области, лодка которых начала тонуть в озере Ройка.

Пресс-служба военно-административной единицы сообщила, что капитан Алексей Глодев и старший сержант Евгений Батаев направились к месту происшествия и доставили лодку с рыбаками на берег. По словам одного из военнослужащих, потребовалось не более пяти минут, чтобы добраться до терпящих бедствие людей.

«Спасательная операция прошла успешно. Спасенные рыбаки от госпитализации и осмотра медицинскими специалистами отказались», — рассказал Глодев.

Ранее сотрудники военной автоинспекции ЗВО провели учения в Воронежской области. Во время маневров был отработан план действий при получении сигнала «Боевая тревога».

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зво саперы алексей глодев евгений батаев
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