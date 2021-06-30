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Жертвами сильной жары в Канаде стали более 30 человек

Происшествия
Жертвами сильной жары в Канаде стали более 30 человек
nasa.gov  /  NASA / GSFC / SDO

Бернаби, 30 июня. Аномальная жара в Канаде продолжалась последние два дня. За это время погибли около 30 жителей страны, сообщила Канадская королевская конная полиция Бернаби.

По данным ведомства, большинство погибших были людьми пожилого возраста. Не менее 25 звонков о случаях внезапной смерти было получено полицией города. Следственные действия еще не закончены, однако в управлении отметили, что повышенная температура является основной версией смерти людей.

В полиции заявили, что 28 июня поступило 15 сообщений о подобных случаях. Еще 20 звонков было зафиксировано на следующий день.

Ранее Associated Press писало о приходе аномальной жары в провинцию Британская Колумбия. Новый рекорд был установлен в деревне Литтон, где воздух прогрелся до 46,1 градуса тепла.

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жертвы канада аномальная жара бернаби
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