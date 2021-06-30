Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 июня 02:17
02:13
Общество
Российские врачи подготовили памятку о вакцинации пожилых от COVID-19
02:13
Шоу-бизнес
Галкину предрекли старость без пенсии
02:03
Общество
Жителям России рассказали о правилах ухаживания за растениями в жару
02:00
Общество
Раньше тут отдыхали только министры, а сегодня любой турист — парк «Парадиз» в Крыму
01:56
Происшествия
Спасатели помогают жителям подтопленных домов в Новгородской области
01:54
Происшествия
Саперы спасли трех рыбаков в Ленинградской области
01:50
Происшествия
Жертвами сильной жары в Канаде стали более 30 человек
01:50
Евро 2020
УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020
01:45
Шоу-бизнес
Израильская актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз
01:33
Общество
МИД России заявил о затягивании международной регистрации «Спутника V»
Все новости

УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020

  /   Обновлено: 30 июня 2021 01:50
Евро 2020
УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020
ffu.org.ua  /  Федерация футбола Украины

Глазго, 30 июня. Александр Зинченко был назван лучшим игроком матча между сборными Украины и Швеции на чемпионате Европы по футболу. Об этом сказано на сайте УЕФА.

Зинченко открыл счет в матче со Швецией на 27-й минуте первого тайма, точно пробив в дальний угол после подачи Андрея Ермоленко. Он же поучаствовал во взятии ворот шведов в концовке встречи. Футболист подал мяч в штрафную на Артема Довбика. Тот не промахнулся.

Матч между Украиной и Швецией закончился со счетом 2:1. Украинцам теперь предстоит сыграть против англичан в четвертьфинале Евро-2020. Поединок состоится в субботу, 3 июня, в Риме. Сборная Англии прошла во второй раунд плей-офф, обыграв команду Германии.

Вернуться назад

Все новости / Евро 2020 / УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020
футбол швеция уефа сборная украины евро-2020 зинченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru