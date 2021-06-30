УЕФА назвал лучшего игрока матча Украина — Швеция на Евро-2020

Глазго, 30 июня. Александр Зинченко был назван лучшим игроком матча между сборными Украины и Швеции на чемпионате Европы по футболу. Об этом сказано на сайте УЕФА.

Зинченко открыл счет в матче со Швецией на 27-й минуте первого тайма, точно пробив в дальний угол после подачи Андрея Ермоленко. Он же поучаствовал во взятии ворот шведов в концовке встречи. Футболист подал мяч в штрафную на Артема Довбика. Тот не промахнулся.

Матч между Украиной и Швецией закончился со счетом 2:1. Украинцам теперь предстоит сыграть против англичан в четвертьфинале Евро-2020. Поединок состоится в субботу, 3 июня, в Риме. Сборная Англии прошла во второй раунд плей-офф, обыграв команду Германии.