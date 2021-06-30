Израильская актриса Галь Гадот стала мамой в третий раз

Вашингтон, 30 июня. Известная по главной роли в фильме «Чудо-женщина» актриса Галь Гадот родила третьего ребенка. Об этом знаменитость сообщила у себя на странице в Instagram.

Она поделилась со своими подписчиками свежим фото. На нем изображена новорожденная малышка в кругу семьи. Известно, что девочке дали имя Даниэла.

«Моя чудесная семья. Я невероятно благодарна и счастлива (и устала). Мы так рады приветствовать Даниэллу в нашей семье!», — подписала публикацию звезда.

Слухи о третей беременности Галь Гадот стали появляться после выхода актрисы на церемонии вручения «Золотого глобуса» в просторном платье. В дальнейшем знаменитость подтвердила факт ожидания третьего ребенка.

Ранее актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями. Своего первенца пара назвала Олегом, в честь дедушки Янковского. Слухи о беременности Пожарской начали появляться после появлении на ее странице в Instagram фотографии, на которой она прикрывала заметно округлившийся живот.