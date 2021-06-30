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МИД России заявил о затягивании международной регистрации «Спутника V»
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МИД России заявил о затягивании международной регистрации «Спутника V»

Общество
МИД России заявил о затягивании международной регистрации «Спутника V»
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 30 июня. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) препятствуют регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Такое заявление сделал заместитель главы Министра иностранных дел России Александр Панкин на встрече стран Группы двадцати (G20). По его словам, отсутствие факта регистрации препарата говорит о дискриминации со стороны международных ведомств, передают «Известия».

«На нас лежат весьма масштабные обязательства, которые надо выполнять на фоне собственной потребности в вакцинации. Поэтому говорить, что нас не пускают на рынок, потому что ВОЗ и ЕМА не одобрили наш препарат, — это натяжка», — объяснил политик.

Ранее Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по вакцине «Спутник V». По его словам, России не хватило «мощности» для выхода на мировой уровень производства собственных препаратов.

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вакцина мид россии Спутник V
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