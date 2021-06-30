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Роскосмос рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа «Союз-11»

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Технологии
Роскосмос рассекретил переговоры погибшего 50 лет назад экипажа «Союз-11»
pxhere.com

Москва, 30 июня. Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры экипажа корабля «Союз-11» в годовщину гибели космонавтов.

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли 30 июня 1971 года при возвращении на Землю. После их гибели космонавтов стали отправлять на орбиту в герметичных скафандрах.

Из опубликованных материалов можно узнать, как космонавты готовились к старту. Они докладывали обстановку и сверяли время. «Заря» (измерительный пункт) сообщала о физическом состоянии членов экипажа.

«У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо», — докладывали с измерительного пункта.

Во время выведения на орбиту космонавты делились впечатлениями от увиденного. Они описывали небо.

«Небо более темное, чем на Земле», — признался один из членов экипажа.

На орбите космонавты провели три недели. Отстыковка от «Салюта-1» состоялась 29 июня 1971 года. Все системы космического корабля работали нормально.

Во время возвращения с орбиты связь с космонавтами резко прервалась. Это произошло на высоте около 150 км от поверхности планеты. Прибывшая к месту приземления поисковая группа обнаружила неподвижные тела. Экипаж «Союз-11» погиб из-за разгерметизации аппарата.

Роскосмос, как стало известно ранее, собирается назвать примерные даты запуска межпланетной станции «Луна-25». Это произойдет в августе.

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роскосмос космонавты союз-11
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