Гордон нашел необычную причину расставания Пугачевой и Киркорова

Киев, 30 июня. Причина расставания певицы Аллы Пугачевой и ее бывшего супруга Филиппа Киркорова может крыться в разногласиях в крымском вопросе. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

Он каким-то образом связал развод супругов в 2005 году с актуальной с 2014 года темой принадлежности Крымского полуострова. Украинский журналист уверен, что Примадонна ушла от короля поп-эстрады из-за его поддержи воссоединения региона с Россией.

«Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может, поэтому она променяла тебя на Максима Галкина?» — заявил Гордон в видеообращении.

Украина ранее внесла Филиппа Киркорова в черный список после посещения Крыма. Артисту достаточно всего лишь приехать на полуостров, чтобы оказаться врагом национальной безопасности.