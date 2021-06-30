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Захарова оценила слова Блинкена о России цитатой из советского мультфильма

Политика
Захарова оценила слова Блинкена о России цитатой из советского мультфильма
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 30 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет «дать отпор» на «нападения Москвы». Эти слова прокомментировала дипломат Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России в связи с этим заявлением вспомнила сказку про Крошку Енота. По ее мотивам в 1974 году СССР снял мультфильм, поэтому история знакома каждому российскому ребенку.

«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», — рассказала Захарова.

Дипломат посоветовала руководству США ознакомиться с этой сказкой. Она, по словам Захаровой, может стать действенной американской стратегией: не брать палку, не корчить рожу, а улыбнуться.

Заявление Блинкена было опубликовано в римской газете la Repubblica. Он отметил, что надеется на «стабильные и выгодные» отношения с РФ. Однако в очередной раз обвинил во «вмешательстве» в американские выборы.

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Мария Захарова сша энтони блинкен мид россии
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