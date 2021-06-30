Захарова оценила слова Блинкена о России цитатой из советского мультфильма

Москва, 30 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сможет «дать отпор» на «нападения Москвы». Эти слова прокомментировала дипломат Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России в связи с этим заявлением вспомнила сказку про Крошку Енота. По ее мотивам в 1974 году СССР снял мультфильм, поэтому история знакома каждому российскому ребенку.

«Немного напоминает сказку про Крошку Енота, который боялся «того, кто сидит в пруду, у которого палка и который рожи корчит». Мудрая мама посоветовала малышу сходить туда еще раз, но не брать с собой палку и не корчить рожи «тому, кто сидит в пруду», а улыбнуться», — рассказала Захарова.

Дипломат посоветовала руководству США ознакомиться с этой сказкой. Она, по словам Захаровой, может стать действенной американской стратегией: не брать палку, не корчить рожу, а улыбнуться.

Заявление Блинкена было опубликовано в римской газете la Repubblica. Он отметил, что надеется на «стабильные и выгодные» отношения с РФ. Однако в очередной раз обвинил во «вмешательстве» в американские выборы.