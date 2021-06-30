Пушков назвал нормой слежку за журналистами в США

Москва, 30 июня. Американские спецслужбы тайно следят за ведущим Fox News Такером Карлсоном. Этот факт нисколько не удивил члена Совфеда России Алексея Пушкова.

Мир еще в 2013 году узнал о методах Агентства национальной безопасности США. То, что его сотрудники читают личные переписки людей, является нормой, написал сенатор.

«После всего, что стало известно с 2013 года о спецслужбах США и их методах слежки и прослушивания, очередное разоблачение, о котором говорит ведущий Fox News, — не исключение, а норма», — сообщил Пушков.

Он ранее высмеял подозрения США, связанные с предполагаемой атакой в сторону госслужащих США. Сенатор иронично подметил, что инициаторами нападок могут быть НЛО.